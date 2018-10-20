00:00 20.10.2018 | Общество | Новости
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Княжеством Лихтенштейн отныне будет править иностранный инвестор

В аукционном доме Goldman Sachs в Нью-Йорке было продано княжество Лихтенштейн. Об этом передает Liechtenstein24. 

Княжеством Лихтенштейн отныне будет править иностранный инвестор

Сообщается, что князь Ханс-Адам II подписал договор купли-продажи княжества с неизвестным инвестором из Восточной Европы. Цена на королевство очень "кусется", вся территория княжества, расположенные на ней дворцы, виллы и виноградники обошлись покупателю в 56,1 млрд. долларов, и ещё 19,7 млрд. он обязан будет заплатить в качестве налогов. 

Стоит отметить, что Ханс-Адам II является прямым потомком графа Отто фон Лихтенштейна по мужской линии. Он является князем Лихтенштейна с 1989 года. К продаже титула и земель его подтолкнула необходимость расплатиться по кредитам перед микрофинансовой организацией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", летом в столичном Мариинском дворце проходит встреча президента Петр Порошенко с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом.


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