08:00 20.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206093:roman

Князев провел переговоры с замом Помпео - Кирстен Мэдисон

В Киеве состоялась встреча председателя Нацполиции Сергея Князева и заместителя Государственного секретаря США Кирстен Медисон. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Князев провел переговоры с замом Помпео - Кирстен Мэдисон

По словам Князева, патрульная полиция должна полноценно заработать не только в городах, но и в сельских регионах. Это и станет следующим шагом реформы полиции и правоохранительной системы в целом, считает главный коп страны. 

"Для подготовки и переподготовки полицейских нам нужны не только материальное обеспечение, но и учебная база. Приоритетным для нас всегдя было, есть и будет оставаться доверие граждан к сотрудникам полиции", - отметил Князев.

В свою очередь Кирстен заявила, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем готовы оказать поддержку в проведении реформирования полиции Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Князев принял участие в Международной конференции полицейских шерифов. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Донетчине правоохранители наткнулись на схрон с боеприпасами - ФОТО Встреча клуба "Валдай" с Путиным прошла без огонька В Китае 29 чиновников получили уголовные сроки "из-за лени" в реализации "пятилетки" В Индонезии для туристов открыли "Куриную церковь"
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив