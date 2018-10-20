Князев провел переговоры с замом Помпео - Кирстен Мэдисон

По словам Князева, патрульная полиция должна полноценно заработать не только в городах, но и в сельских регионах. Это и станет следующим шагом реформы полиции и правоохранительной системы в целом, считает главный коп страны.

"Для подготовки и переподготовки полицейских нам нужны не только материальное обеспечение, но и учебная база. Приоритетным для нас всегдя было, есть и будет оставаться доверие граждан к сотрудникам полиции", - отметил Князев.

В свою очередь Кирстен заявила, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем готовы оказать поддержку в проведении реформирования полиции Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сергей Князев принял участие в Международной конференции полицейских шерифов.