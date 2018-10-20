23:00 20.10.2018 | Общество | Новости
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Илон Маск дал объявление о пропаже ракеты в газету

Илон Маск потерял новую ракету семейства Falcon в небе над Колумбией. Об этом он написал в своей Twitter-аккаунте.

Илон Маск дал объявление о пропаже ракеты в газету

Сообщается, что после уведомление Маска, колумбийская полиция допросила свыше 70 граждан и написало объявление в газету Kartel с подробным описанием ракеты и предложением вознаграждения за любую информацию о ее текущем местонахождении.

"Очередные испытания новой ракеты семейства Falcon, проводимые компанией Илона Маска SpaceX, привели к её утере в неустановленном районе на территории Колумбии", - написал Илон на своей странице в Twitter.

Специалисты SpaceX уже вносят необходимые правки в работу аварийных систем, отныне ракеты Falcon будут предпочитать падение в США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить все акции компании, а потом передумал. Такое поведение вызвало некие подозрения у Министерства юстиции США. 


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