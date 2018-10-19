Во Львове организовали протест против НАБУ, полиции и прокуратуры - ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

В полиции также потвердили эту информацию.По словам представителей патрульной полиции Львовской области, на протест вышло около двухсот человек.

Вначале активисты собрались под областной прокуратурой, оттуда двинулись в местное отделение НАБУ и затем к отделению полиции. С связи с этим, что активисты шли маршем по городу, движения транспорта было временно ограничено.

Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты с обвинительными надписями в сторону городского головы города, которого активисты обвиняют в хищении городского имущества. Также во время протеста можно было услышать обвинения в сторону лиц, преследующих добровольцев и политических активистов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Львовской области разоблачила взяточника - главного врача одной из поликлиник, который требовал с бывшего участника АТО деньги.