13:44 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове организовали протест против НАБУ, полиции и прокуратуры - ФОТО

В пятницу, 19 октября, жители города Львов организовали массовую акцию протеста с целью привлечь внимание к преследованию политических активистов и бездействию Львовского городского совета.

Во Львове организовали протест против НАБУ, полиции и прокуратуры - ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

В полиции также потвердили эту информацию.По словам представителей патрульной полиции Львовской области, на протест вышло около двухсот человек.

Вначале активисты собрались под областной прокуратурой, оттуда двинулись в местное отделение НАБУ и затем к отделению полиции. С связи с этим, что активисты шли маршем по городу, движения транспорта было временно ограничено.

Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты с обвинительными надписями в сторону городского головы города, которого активисты обвиняют в хищении городского имущества. Также во время протеста можно было услышать обвинения в сторону лиц, преследующих добровольцев и политических активистов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Львовской области  разоблачила взяточника - главного врача одной из поликлиник, который требовал с бывшего участника АТО деньги.


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