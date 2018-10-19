В Украине в пятницу сохранится сухая и теплая погода

Вместе с тем дневная температура станет ниже, особенно на западе страны. Осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме южных и восточных областей, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 17-22 теплых градусов.

В Киеве сегодня начиная с самого утра и до позднего вечера, небо будет покрыто облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе Украины сегодня сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-21 градуса, на Прикарпатье и Закарпатье 11-17 градусов.

На севере страны осадков сегодня синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью не опустится ниже 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

На востоке страны сегодня ясно и без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов со знаком плюс, в Донецкой области 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.

На юге Украины малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

В Крыму сегодня также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.