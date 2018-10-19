В США школьница испекла печенье из праха бабушки и угостила им одноклассников

Об этом передает Meduza.

Инцидент произошел в школе американского города Дэвис, штат Калифорния. О случившемся рассказали родители мальчика, который стал свидетелем угощения.



"Девочка рассказывала всем в школе, что принесла печенье с человеческими останками", - говорится в материалах источника. Администрация школы допросила его об инциденте, попросила подписать показания и никому об этом не рассказывать.

В полиции подтвердили, что расследование происшествия действительно произошло. По словам администрации, на "этот особенно сложный" инцидент требует особого наказания для провинившейся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Винничине в двух школах объявили карантин из-за кори.