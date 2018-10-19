В пятницу будет объявлен приговор Манафорту

Как сообщает "Голос Америки", его признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых махинациях. Срок заключения для Манафорта озвучат в Окружном суде в городе Александрия.

Напомним, в сентябре обвиняемый подписал соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера для избежания второго судебного разбирательства, которое должно было состояться в Округе Колумбия. В частности, прокуроры не будут требовать повторного рассмотрения 10 из 18 уголовных обвинений, по которым присяжные не пришли к общему выводу.

Как сообщал УРА-Информ, Манафорт обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в сговоре с целью отмывания денег. Он также обвиняется в препятствовании правосудию и отказе в регистрации иностранного агента.