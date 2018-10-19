13:33 19.10.2018 | Общество | Новости
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В Париже открыли мемориальную доску Василию Слипаку

В Париже открыли мемориальная доска украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы, Герою Украины Василию Слипаку.

В Париже открыли мемориальную доску Василию Слипаку

Она появилась на фасаде здания Культурно-информационного центра посольства Украины во Франции в пятницу утром, 19 октября. Как написал на своей страничке в социальной сети министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Слипак был уникальной личностью, соединив музыкальный талант и военный героизм.

На оперной сцене - гениальный Мефистофель, на линии фронта - "Миф", настоящий ангел-хранитель", - добавил министр, добавив, что в Киеве на Андреевском спуске непременно будет сквер имени Василия Слипака.

Напомним, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах, пел в парижских "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах городов Масси и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" Лиона. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 29 июня 2016 года на Донбассе в районе Луганского погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак. Он служил в добровольческом объединении "Правый сектор".


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