15:51 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Борщаговке ограничат движение транспорта

На выходных 20-21 октября 2018 года в Киеве будет закрыто движение транспорта по улице Владимира Покотила. Такие изменения связаны с ремонтными работами.

В Киеве на Борщаговке ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, временное ограничение будет действовать 20 октября с 07:00 до 21:00, а 21 октября - с 07:00 до 18:00.

По данным КГГА, движение транспорта будет закрыто на участке проспекта Леся Курбаса в связи с устройством верхнего слоя покрытия. Движение будет ограничено от ул. Владимира Покатила  до ул. Академика Королева в направлении центра города.

Коммунальщики просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы работники "Киевавтодора" сняли верхний слой дорожного покрытия не на той улице. 


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