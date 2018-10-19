В Керчи проходит церемония прощания с погибшими - ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Сегодня похоронят 18 человек. В частности, 17 гробов вынесли на Центральную площадь города. Также похоронят погибшего жителя села Горностаевка. Но поскольку он был мусульманином, хоронить его будет соответственно мусульманской традицией, без гроба.

На площади уже около тысячи людей, многие плачут. Также постоянно прибывают люди, которые хотят выразить свою скорбь и положить цветы.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около 2 часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса к центральному кладбищу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Верховная Рада, 18 октября, почтила минутой молчания память погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи.