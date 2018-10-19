В четверг на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение

В четверг, 18 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась сложной, но контролируемой Объединенными силами.
Вместе с тем оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В результате боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
По опорному пункту наших войск вблизи Новомихайловки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалыка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.
По данным штаба уже с начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и еще четверо получили ранения.
Напомним, в среду, 17 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Вместе с тем оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом семь раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.