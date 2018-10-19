11:57 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кличко объявил, кто первый получит тепло

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что учебные заведения, в частности, детские сады, школы, а также больницы уже получили горячую воду и тепло.

Кличко объявил, кто первый получит тепло

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Мэр также подчеркнул, что в целом город готов в началу отопительного сезона.

Тем не менее, стоит отметить, что у горожан могут возникнуть проблемы с горячей водой или отопление. Дело в том, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. В таком случае их оперативно ликвидируют аварийные службы. Ожидается, что через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

А также поскольку многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии, после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева, столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения. В первую очередь программа подразумевает замену старых труб. Подчеркнем, что  это недешевый процесс. Но мэр твердо намерен инвестировать в  модернизацию коммуникаций больше средств, чем в свое время инвестировала компания "Киевэнерго".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В Украине отопительный сезон стартовал с 15 октября.


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