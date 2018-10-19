США усилят военное присутствие в Арктике

Сообщается, что плавательное судно движется в северном направлении вдоль побережья Норвегии. Его сопровождают несколько корветов и эсминцев из состава НАТО. Как долго американский авианосец будут курсировать водами Арктике в уведомлении не указано.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант морской блокады России с целью ограничения поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке, но ее политические решения противоречат и нарушают международные соглашения, на которые опираются большинство стран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Филиппинском море военный вертолет упал на палубу авианосца, есть пострадавшие.