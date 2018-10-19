23:21 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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США усилят военное присутствие в Арктике

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" теперь будет курсировать в водах Северно-ледовитого океана. Об этом передает передает ВМС США в Twitter.

США усилят военное присутствие в Арктике

Сообщается, что плавательное судно движется в северном направлении вдоль побережья Норвегии. Его сопровождают несколько корветов и эсминцев из состава НАТО. Как долго американский авианосец будут курсировать водами Арктике в уведомлении не указано. 

Напомним, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант морской блокады России с целью ограничения поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Россия заинтересована в присутствии на Ближнем Востоке, но ее политические решения противоречат и нарушают международные соглашения, на которые опираются большинство стран. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Филиппинском море военный вертолет упал на палубу авианосца, есть пострадавшие. 


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