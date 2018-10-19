США разрешило авиарейсы в несколько городов Украины

Об этом передает международное издание Reuters.

Заметим, что в апреле 2014 года агентство запретило полеты над некоторыми зонами Украины и расширило запреты после того, как рейс Малайзии Airlines MH17 был сбит боевиками над Донбассом. Но сейчас авиационное управление возобновило рейсы.

Агентство авиационной безопасности заявило, что позволит принимать взлеты и посадки в международных аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья. Ведь эти операции могут проводиться с "минимальным дополнительным риском". В агентстве считают, что условия безопасности достаточно стабилизированы в некоторых регионах Украины, чтобы обеспечить дополнительные полеты. Тем не менее, запрет на полеты над Крымом и некоторыми другими частями Украины все еще остается в силе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", США сняли оружейное эмбарго для Украины. Об этом сообщил Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине.