Полиция Житомирской области задержала местного зампрокурора - ФОТО

Чиновник попался на взятке в две тысячи долларов. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, эти деньги взяточник требовал от адвоката фигуранта уголовного дела, обещая изменить гражданину, обвиняемому в разбое, квалификацию преступления на мошенничество.

Санкции этой статьи предусматривает более мягкое наказание. Сейчас по месту работы и жительства фигуранта проводятся санкционированные обыски.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Львовской области в среду, 17 октября, разоблачила взяточника - главного врача одной из поликлиник, подчиненной управлению здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Он лично требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом.