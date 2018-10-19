На украинский бизнес обрушатся массовые проверки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Интегрированный портал inspections.gov.ua станет инструментов удобным и прозрачным инструментом в системе взаимодействия государство - бизнес. На данный момент 26 инспекционных органов из 33 сейчас уже включились в работу на портале и открыли информацию о своих проверках. Целью новой системы будет управление рисками, а не бездумная фиксация нарушений, выявляемых сегодня в 99% проверок.

В Минэкономразвития также напоминают, что весной Правительство утвердило новую методологию управления рисками, поэтому задача инспекций также определить перечень опасностей для каждой сферы контроля и разработать комбинацию критериев для выявления рисков и разумного планирования проверок. Это даст возможность рейтинговать субъекты и объекты хозяйствования по баллам рискованности в каждой сфере, чтобы сосредоточиться на предупреждении опасностей в наиболее рисковых областях.

Еще одна важная задача новой инспекционной системы - ориентированность на налогоплательщика. С этой целью на инспекционного портале создается "Кабинет управления рисками" с рядом инструментов: календарем запланированных проверок; историей проведенных проверок и их результатами; исчерпывающими чек-листами - требованиями к предпринимателям, с возможностью самоконтроля по каждой потенциальной опасности; возможностью оценить качество работы инспектора, которая станет основой для рейтинга инспекций; возможностью указать на обременительность конкретных требований, мешают работать.

Ознакомиться с инструментами Инспекционного портала в тестовом режиме можно на www.inspections.gov.ua.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Минсоцполитики презентовали специализированную "горячую линию" для жалоб на незаконные субсидии.