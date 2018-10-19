Минсоцполитики запустило "горячую линию" для жалоб на незаконные субсидии

Об этом рассказал генеральный руководитель директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Телефонная линия будет доступна в рабочие часы. Она позволит каждому гражданину, который располагает информацией о том, что кто-то незаконно получает какую-либо государственную социальную помощь, сообщить эту информацию. Согласно объяснению представителя Минсоцполитики, после получения этой информации будут проводиться проверки соответствующих данных.

Он также сообщил номер "горячей линии" - 0800 502-757 (звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов Украины), а также напомнил, что действует онлайн- реестр получателей субсидий, который позволяет указать адрес и посмотреть, получает помощь тот, кто там зарегистрирован. При этом в реестре не отображаются другие данные жителей. Уточним, что благодаря этому реестру стало известно о случаях получения двух или более субсидий. А также были раскрыты ситуации, когда помощь получали мэры крупных городов или владельцы элитных домов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Правительство утвердило механизм разделения средств для политзаключенных.