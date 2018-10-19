09:19 19.10.2018 | Политика | Новости
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Facebook создал специальный отдел для борьбы с фейками

Социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, цель которого - предотвращать распространение ложной информации.

Facebook создал специальный отдел для борьбы с фейками

Об этом пишет международное издание AFP.

Facebook создал так называемую «War Room» (военную комнату) – специализированое подразделение, которое будет бороться с дезинформацией и попытками повлиять на выборы через соцсети. Главный офис противодействия фейковым новостям расположился в Калифорнии. В новом отделе работают около 20 человек, которые являются экспертами по аналитике и программированию. Задача отдела - выявить любого, кто пытается манипулировать общественными дебатами. К работе отдела планируют привлечь 20 000 сотрудников.

К слову, у отдела уже есть первые победы. Специалисты сообщили, что, отслеживая президентские выборы в Бразилии, они обнаружили в день голосования распространения ложного сообщения о якобы изменении даты выборов из-за протестов. Эти сообщения успели удалить до того, как они стали вирусными.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Facebook объявил об удалении более 800 страниц и аккаунтов за нарушения правил компании в связи с промежуточными выборами в США..


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