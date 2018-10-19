Эксклюзив: США вредят развивающимся странам — А. Вигиринский

Торговые противостояние отдельных стран тормозят развитие мировой экономики. О этом заявила глава МВФ Кристин Лагард. По ее словам, глобальный экономический рост достиг пика за последние 7 лет. А торговые войны могут привести к еще худшим убыткам, чем 10 лет назад. Экономический эксперт Андрей Вигиринський в эфире телеканала "Первый деловой" объяснил, что имела в виду руководительница МВФ и как США вредят развивающимся рынкам, в том числе и Украины.
"Мир приходит к новому витку экономического кризиса. Если его раньше ждали от фондовых рынков, то сейчас в силу протекционистской политики Соединенных Штатов и в силу политики администрации Дональда Трампа риски возникновения кризиса несколько сместились. Причина будет в глобальной торговле … Валюта США наиболее популярная в мире при проведении торговых операций. Когда Соединенные Штаты начинают укреплять стоимость доллара, то есть когда ФРС устанавливает процентную ставку на уровне 2-2,5% с прогнозом роста еще на 0,5%, растут и доходы по облигациям США … Частный инвестор оценивает: есть развивающийся рынок, например, в Украине ценные бумаги дают 9% доходности. Но это высокорисковая инвестиция. А есть вариант эти же деньги вложить в США под 3% и быть спокойным. Стабильный регулярный доход на десятках миллионов долларов позволяет зарабатывать постоянно. Когда Кристин Лагард говорит об оттоке капитала с развивающихся рынков, она имеет в виду именно это. И именно это касается и Украины", — подчеркнул А.Вигиринский.