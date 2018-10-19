Движение по трассе Житомир-Винница временно ограничат

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Винницкой области.

По предварительным данным, в пятницу с 13:00 до 17:00 на предприятии ЗАО Жежелевский карьер будет проводиться плановый массовый взрыв, в связи с чем вероятны кратковременные ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в районе села Жежелев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. В рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября.