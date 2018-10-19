11:15 19.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Балух прибыл в колонию и находится на карантине - адвокат

Администрация "Исправительной колонии № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и городу Севастополю" в Керчи подтвердила, что украинец Владимир Балух прибыл к ним.

Балух прибыл в колонию и находится на карантине - адвокат

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил адвокат Балуха. Он заверил, что в пятницу утром, 19 октября, побывал в "Исправительную колонию" и администрация заведения подтвердила, что украинец вчера был доставлен в колонию и находится "на карантине".

Вместе с тем посещения Балуха разрешены лишь с 3 ноября. При этом руководство колонии во время встречи заверило адвоката, что насилие к политзаключенному не применялось, и конфликтов на этот момент с участием Балуха не происходило.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером, 18 октября, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинский активист и политзаключенный Владимир Балух был этапирован в Керчь.

Днем ранее появилась информация, что перед этапированием Балуху впервые позволили встретиться с женой Натальей в СИЗО Симферополя.


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