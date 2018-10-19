Антитруд - ФОТО

Это базовое понятие его теории о "добавочной стоимости", которое в ХХ в. превратиться в целое учение, как – "труд" в современном мире уже давно имеет совершенно иные оценочные критерии.

Как получается, что "компании-триллионники", вроде Amazon или Apple имея возможность выплачивать каждому своему сотруднику от 30 до 40 тыс. долларов в год платит гораздо меньше, доплачивая своим труженикам за посты в социальных сетях, в которых они рассказывают о том, что их все устраивает.

- Существуют ли системные критерии оценки труда?

- Почему предприниматели спекулируют на теме нищеты?

- Что такое "универсальный порог" бедности?

- Как быть, когда в эпоху "hi-tech – low life" с каждым годом увеличивается яма неравенства между имущими и неимущими?

Мы постараемся ответить на эти вопросы лишь частично, оставляя право и возможность для дополнения правильности авторской трактовки, так как охватывая весь спектр данной темы, рискуем «поплыть» не по течению и самоотстраниться от поставленной цели.

Труд – это целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Абсолютно все в современном отсутствии системного толкования труда может стать предметом для дискуссий.

Для цельного большинства с ее "черно-белым" мировосприятием критерии оценки лежат в совершенно иных плоскостях. Так, к примеру, это зачастую количественно-качественные показатели, временные тайминги, дэдлайны и еще множество других такс, узкоориетировочных, часто сугубо субъективных факторов.

Вашему вниманию предлагается решить задачу с тремя заданными условиями:

Вы сотрудник бригады ресторана быстрого питания, ваш работодатель оплачивает ваш труд почасово, 60 минут вашей работы равен 3 долларам. В ваши обязанности входит довольно ограниченная, заранее известная система обслуживания клиентов и выдачи пищи, за редким, ситуационным исключением из правила. Работаете вы по 8 часов в сутки, плюс-минус два часа на дорогу до мета работы и дома и, конечно же обед, который входит в ваш производственный график. Итого 10 часов. Однако, из них общего количества рабочего времени, вам не всегда придется обслуживать клиентов, особенно, если вы работаете в не самой популярной сети фаст-фудов, особенно в вечернее время. Так, полтора часа у вас уходит на простое простаивания у кассы, еще столько же на то, чтобы добраться до раздаточного таза с бургерами и фритюрницы, еще минут 30 не перекуры, столько же на разговоры с коллегами. И да, не забывайте про обед! В результате половина из рабочего времени уходит на совершенно, казалось бы, события, за которые ваш работодатель и не обязан вам платить. Но вы получили свои 24 доллара и отправились домой, чтобы подготовиться к завтрашней смене. Наш сотрудник прекрасно обучен системе работы с кассой и клиентами, и в хороший день он запросто мог бы обслуживать больше клиентов, нежели есть в зале. Но при этом, его награда за труд оставалась бы на уровне в 3 доллара в час, не считая той разовой премии, которая будет равняться не более 8-10 процентам от его ежемесячного заработка.

А вот тут уже перед нами редактор новостной ленты обыкновенного медиа издания. Он работает по 10 часов в сутки, плюс-минус два часа на дорогу до места работы и дома, его работодатель платит ему почасово, 60 минут его труда равняется 2 долларам. Каждый час он должен ставить на ленте новостей по 3 события, произошедших в мире, делая предварительный копирайт взятой информации с третьего источника. Наш работник уже достаточно обученный персонал и владеет навыками быстрой печати, а потому на то, чтобы полностью озадачить читателей издания он тратит всего 4 часа. Остальное время у него уходит на простую прокрастинацию. Он перекладывает одну папку с места на место по десяток раз на день, под сотню раз он перелистывает ленту на Facebook или Twitter, чтобы, "так сказать" быть в курсе мировых вестей. Еще пару часов он разговаривает по телефону, обедает, выходит в туалет или кто-его знает, чем еще занимается. По факту – он выполнил производственный объем за день. И тем не менее, он получает свои 20 долларов и спокойно отправляется домой.

Добро пожаловать в мир рекламы – вы профессиональный маркетолог. Ваша задача – продавать никому не нужный, некачественный, дешевый и мало полезный товар кому-угодно. Ваш рабочий день длиться 8 часов, но у вас есть фиксированная заработная плата в 150 долларов. Но при этом, за каждую единицу проданного лично вами ширпотреба вы получаете 20 центов. Безусловно, для того, чтобы работать в сети интернет, где специфика, вкусы, аппетиты и желания клиентов меняются как женское настроение, вам нужны недюжинные знания, а также и навыки работы со сложной техникой и многое другое. Однако, ваш тимлидер при помощи уже заранее готовых методик обучения прямо на рабочем месте в течении месяца делает из вас, ну практически идеального пользователя, так называемыми "орудиями производства". И теперь вы готовы "продавать лишь бы продать". Что ж, вас научили целому десятку "секретов" быстрого дохода, и вы уже принимаетесь за дело. Набор комбинаций из клавиш на вашем экране с каждым месяцем становиться все более понятным, а потому для вас и ограниченным. И, если в начале вам приходилось тратить по 2-3 часа на запуск рекламы, то теперь вы делаете это за считанные минуты, без учета лагов вашего компьютера. Напомню, что у вас 8-часовой рабочий день, но большая часть времени вдруг стала уходить на кофе, перекур, перекусы, социальные сети, просмотр видео контроль и… еще раз контроль, всего, что можно только контролировать. Ваш месячный доход временами может достигать целых 1000 долларов, а порой это всего лишь ваши 150 долларов фиксированной ставки, причем корреляция между уровнем дохода остается довольно размытой.

Таким образом, все три приведенных нами примера имеют по форме схожие, но в корне разные оценочные критерии для оплаты труда своего сотрудника. Мы могли подставить сюда и другие профессии…

Попробуйте подставить свою профессиональную занятость и посмотреть насколько кардинально будет она отличаться от любого из указанных выше прототипов.

В каждом из наших примеров есть одна общность – это то количество времени, которое сотрудник тратит на, так называемую "прокрастинацию", то есть время формальной "не занятости". Оно есть во всех трех моделях. В нашем толковании это понятие получило, казалось бы, негативный оттенок, так как мы прямо написали, что сотрудник "не занимается тем, чем надо на работе".

Но так кажется лишь на первый взгляд. А теперь давайте представим, что ваше начальство или руководство в ваш 8-часовой рабочий день дает вам 20-30% процентов свободного времени для создания креатива с условием оплаты в два раза больше, нежели вы получаете в основное время. И да, вы сами можете выбирать в какой промежуток времени вы используете этот люфт.

Станете ли вы растрачивать это время, чтобы попросту "протирать штаны" листая Facebook или тот же Twitter. Или же воспользуетесь возможностью и решите немного подзаработать? Вы также можете выбрать и вариант с "протиранием штанов", но тогда в выигрыше останется работодатель, ведь он не будет вам платить за то, что вы теряете возможность подзаработать в свободное время. Основная работа выполняется за 4-5 часов, а далее дело за сотрудником, который либо принимает условия вашей компании, либо нет.

В примере с редактором можно представить, что он будет тратить выделенное время для написания уникального материала, который принесет гораздо большее количество просмотров, нежели обыденная писанина. Точно также и с рекламщиком, который будет иметь гораздо больше времени для создания или изучения новых способов для привлечения клиентов или увеличения трафика. Сложнее с сотрудником ресторана быстрого питания, ведь он должен постоянно находится "у кассы". Здесь можно поиграться с оплатой, например, формуле оплата сверхурочных по тройной ставке или введению соревновательной политики между персоналом фаст-фуда.

Каждый такой случай обернется для работодателя прибылью. Ведь, чем меньше издержки производства, тем лучше. Если вы работаете с информацией, то это точно про вас. Если же необходимо ваше постоянное присутствие или работа касается постоянному контакта с клиентом, то здесь стоит помнить одну вещь. Вы человек и работаете с человеком, и мы все прекрасно чувствуем, когда к нам плохо относятся. Попробуйте диверсифицировать обязанности вашего сотрудника при аналогичной оплате труда (5 часов он работает с людьми, а остальные 3 часа пускай тратит на обучение\курсы повышения квалификации\языки и тд.). Для работодателя это выгодно потому, что сотрудник будет плотнее интегрирован в структуру компании\фирмы\предприятия, что будет способствовать укреплению корпоративной этики внутри компании. Кроме того, им можно будет заменить определенный спектр других вакансий в случае ухода или перевода другой части персонала. На это потребуются дополнительные затраты, однако, когда вы получите 10-15 универсальных сотрудников, то обнаружите, что зря оплачиваете труд остальной части своей команды, которая выполняет довольной узкий круг задач, который теперь могут делать универсалы с повышенной оплатой труда. Порядок попадания в ряды сотрудников-универсалов определяется простым принципом соревновательности.

Таким образом, прокрастинацию легко можно превратить в креативное время, стимулируя сотрудника больше отвлекаться от производственного процесса, и больше акцентироваться на том, чтобы не повторять, а создавать. "Плевание в потолок" закончиться тогда, когда человек поймет, что ему в это время не платят. Точно, как и работодатель должен осознать, что на 8-часовой рабочий день реальной работы приходиться отнюдь не 8 часов, за которые вы платите человеку зарплату.

Комплексной оценкой труда занимается не "кто-то", а "что-то" по имени рынок, который делиться на информационный и не информационный. Между этими двумя делениями разрыв в оплате за последние годы не только вырос, но и продолжает увеличиваться, создавая огромную "зарплатную яму". На этой почве умело спекулирую сознательные предприниматели. Маркер "нищеты" является прекрасным эмоциональным фактором для игры, как на человеческих страхах, так и комфорте и удовольствиях. Создавая единственного, существующего, выхолощенного, успешного, лидер-образа обрекает остальных на роль "постоянных догоняющих", заставляя их бороться в заведомо проигрышной игре, где правила постоянно меняются или же они отсутствуют, как таковые. Тот, кто остановился – тот упал. Нас заставляют пребывать в динамичном тонусе, лишь бы не быть "нищим". И опять-таки, нам представляют два "черно-белых" образа: успешного, социально активного, имущего человека, который сумел стать таким, или по крайней мере так кажется, благодаря тому, что боялся попасть в маркер "нищеты". Суть ваших желаний учитывается элементарной статистикой, собственно теми же, кто ей также легко и манипулирует.

Результатом подобных спекуляций является рождения заведомо спекулятивных понятий, вроде "универсального порога" бедности. Словно для гимнаста, перманентное повышение потребительской планки является искусственным фактором динамического движения для нас с вами – поколения "потребительской культуры". Любой новый товар, любой новый продукт имеет свойство портиться\ломаться и даже зная это мы все равно с нотками недоверия относимся к вторичному потребительскому рынку, где изобилие предложений уже нашло свой спрос, и с каждым днем он продолжает расти. Секонд-хэнды, комиссионки и прочие вторичные торговые площадки, вроде EBay и OLX действительно создают практически одинаковую выгоду как для покупателя, так и для продавца в области прайса, которая зачастую выражается сугубо субъективной оценкой. В то время как на классическом рынке цена — это комплекс различных факторов, влияющих на нее от начала производства до момента продажи. Между двумя этими рыночными потребительскими моделями: первичного и вторичного рынков существует корреляция очень похожая на пищевую цепочку, где на каждом уровне находятся организмы для потребления всего перечня продуктов.

Большинство людей гонятся за мнимым "первенством" формы и образа, нежели за качеством и индивидуальной полезностью. Вещевая ассоциативность стала атрибутом для нашего ежедневного самоопределения в обществе, так и наоборот. Акулы бизнеса и медиа-львы это прекрасно понимают. Восприятие информации переместилось с текстового на визуальный, а со смыслового на эмоциональный. Здесь естественно открывается широчайшее поле для манипуляций, таких как "универсальный порог" бедности. Каким бы богатым или имущим вы не были, всегда найдется вещь, которая оставит вас "за порогом бедности" и будет просто вам не по карману. Это касается и нас с вами – простых смертных, ведущихся, так сказать на один цвет акварели – красный, игнорируя другие, более доступные цвета, так как все вокруг нас разрисовано красным.

И чем больше растет популяция населения, тем "универсальный порог" увеличивается все сильнее и сильнее. Время играет не на пользу человека. Количество людей, не имеющих доступ к развивающимся космическими темпами технологиям, растет вместе с желанием их заполучить. В результате, образовывается регионально и географически неравномерная, социально полярная разношерстная структура людей, стремящихся "прыгнуть выше головы", чтобы преодолеть этот "порог". Чтобы оценить уровень спроса обычных денег, как мерила всего, мало. И, что именно должны предоставить покупатели, кроме банкнот… единственное, что у них остается: информация и время.

Ваша виртуальная активность зависит от количества времени, необходимо для полноценной жизни в сети и наоборот. За это вы получаете так необходимое признание остальных, открывающие для вас выход из "универсального порога". Для "техно-гигантов" и "корпораций монстров" это лишь возможность для заработка на постоянных переменных, коими являются человеческие вкусы, настроения, эмоции. Но здесь, в отличии от вас, они выступают в роли расчетливы математиков, спекулирующих на данных переменных: удовольствие, жажда, страх, жалость…

Те, кто отрицает отсутствие "универсального порога" бедности уже явно находятся в нем. Те же, кто знает о нем, уж точно не завидуют первым. Для остальных – это смысли жизни или несбывшаяся мечта.

Ну разве это не звучит манипулятивно?!

Недоплачивая за комфорт сегодня – вы сильно рискуете переплатить за устранение неудобств завтра.