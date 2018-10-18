Во Львове главврач, получив взятку, попытался ее проиграть в игровых автоматах - ФОТО

Он лично требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом. Как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, получение первой части взятки на банковскую карточку злоумышленника было задокументировано

Вместе с тем для получения основной части денег в гривневом эквиваленте медик-взяточник прислал посредника.

Тот передал деньги чиновнику и они вместе направились в один из ночных игорных заведений города "отпраздновать" сделку. Там их и задержали правоохранители.

При этом, только получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах. Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в среду, 17 октября, задержала начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих предприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина.

Чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен.