01:00 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове главврач, получив взятку, попытался ее проиграть в игровых автоматах - ФОТО

Полиция Львовской области в среду, 17 октября, разоблачила взяточника - главного врача одной из поликлиник, подчиненной управлению здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Во Львове главврач, получив взятку, попытался ее проиграть в игровых автоматах - ФОТО

Он лично требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом. Как сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, получение первой части взятки на банковскую карточку злоумышленника было задокументировано

Вместе с тем для получения основной части денег в гривневом эквиваленте медик-взяточник прислал посредника.

Тот передал деньги чиновнику и они вместе направились в один из ночных игорных заведений города "отпраздновать" сделку. Там их и задержали правоохранители.

При этом, только получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах. Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в среду, 17 октября, задержала начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих предприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина.

Чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен.


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