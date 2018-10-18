В Украине в четверг сохранится теплая погода

Осадков синоптики не обещают. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем сохранится на уровне 18-23 градусов.

В Киеве сегодня весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Осадков в столице не предвидится. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-22 градуса.

На западе Украины в четверг будет сухая и теплая погода. Ночная температура воздуха составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градуса.

В центре Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 4-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-24 градуса.

На востоке страны в четверг осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 19-24 градусов.

На юге страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

В Крыму сегодня также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень. Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдет.