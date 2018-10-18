В Украине изменится порядок наследования

Соответствующая постанова опубликована на сайте Мин'юста.

С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые правила наследования. Поэтому некоторым украинцам стоит готовиться к тому, что их могут лишить права стать владельцем имущества по наследству. Стоит отметить, что механизм нового законодательства разработан не до конца.

Противоречие заключается в том, что теперь субъекты оценочной деятельности не имеют права выполнять свои прямые обязанности по отношению к договорам дарения и вступления в наследство. То есть украинцы будут идти на платные консультации к нотариусам, а выходить разочарованными без подписанных бумаг.

В результате, вступить в законное наследство невозможно, а имущество переходит государству. В таком случае родственникам, чтобы получить движимое или недвижимое имущество, необходимо оформлять договор купли-продажи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Министерство юстиции презентовало в Украине институт семейного советника.