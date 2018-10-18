23:27 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205992:Polishuk

В Харькове местная власть отказалась бесплатно возить школьников в транспорте

Городские власти Харькова больше не будут вводить бесплатный проезд для школьников в маршрутных такси и в городском электротранспорте.

В Харькове местная власть отказалась бесплатно возить школьников в транспорте

Такой ответ дал городской голова Харькова Геннадия Кернес на соответствующую электронную петицию, опубликованного на официальном сайте горсовета. При этом Кернес напомнил, что городской Программой предусмотрено, что с 1 января 2018 года ученикам города Харькова предоставляется право льготного проезда по электронному билету для льготного проезда при наличии ученического билета.

Вместе с тем поскольку персонифицированный учет получателей льгот автотранспортными предприятиями, не относящимися к коммунальной форме собственности, не осуществляется, действующей Программой льготный проезд ученикам общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений города Харькова автобусными маршрутами общего пользования не предусмотрен, - говорится в ответе городского головы.

Напомним, 4 октября электронная петиция о предоставлении школьникам в Харькове бесплатного проезда в маршрутках и горэлектротранспорте набрала 5634 подписи и была передана на рассмотрение властям города.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас льготная оплата проезда для школьников составляет в метрополитене 50% стоимости проезда, а в наземном электротранспорте - на один вид транспорта - 15 гривен, на два вида - 20 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты не захотели повышать акцизы на алкоголь и сигареты Нацбанк на пятницу немного опустил гривну Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай В Тибете эвакуированы 6 тыс. человек из-за схождения оползня
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив