В Харькове местная власть отказалась бесплатно возить школьников в транспорте

Такой ответ дал городской голова Харькова Геннадия Кернес на соответствующую электронную петицию, опубликованного на официальном сайте горсовета. При этом Кернес напомнил, что городской Программой предусмотрено, что с 1 января 2018 года ученикам города Харькова предоставляется право льготного проезда по электронному билету для льготного проезда при наличии ученического билета.

Вместе с тем поскольку персонифицированный учет получателей льгот автотранспортными предприятиями, не относящимися к коммунальной форме собственности, не осуществляется, действующей Программой льготный проезд ученикам общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений города Харькова автобусными маршрутами общего пользования не предусмотрен, - говорится в ответе городского головы.

Напомним, 4 октября электронная петиция о предоставлении школьникам в Харькове бесплатного проезда в маршрутках и горэлектротранспорте набрала 5634 подписи и была передана на рассмотрение властям города.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас льготная оплата проезда для школьников составляет в метрополитене 50% стоимости проезда, а в наземном электротранспорте - на один вид транспорта - 15 гривен, на два вида - 20 гривен.