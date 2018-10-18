В Японии неожиданно зацвели сакуры

Об этом передают японские СМИ.

Все началось с того, что одно из "контрольных деревьев" на территории храма Ясукуни в Токио выбросило бутоны на пять дней раньше обычного срока.

Столь массовое несвоевременное цветение — довольно редкое явление. Вероятней всего, оно вызвано погодной ситуацией в 2018 году, связанной с активным сезоном тайфунов. На данный момент более 350 японцев сообщили, что рядом с их домами есть цветущие вишневые деревья, но листвы на них уже нет.

Специалисты объясняют механизм цветения нарушением выработки деревьями абсцизовой кислоты — растительного гормона. Абсцизовая кислота обладает способностью подавлять рост и развитие растения, когда приходит период покоя. Но образуется она в листьях, а из-за шквальных ветров вся листва опала раньше срока. К тому же температура в сентябре была более высокая, чем обычно — свыше 20℃.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Министерства обороны Украины и Японии подписали меморандум о постоянном военно-морском сотрудничестве и обмене опытом.