В Индонезии произошло новое землетрясение

Его магнитуда составила 5,3, баллов по шкале Рихтера. Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков находился в провинции Аче на острове Суматра.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. На данный момент информации о пострадавших нет, об угрозе цунами также не объявлялось.

Напомним, в результате нескольких землетрясений и цунами в Индонезии, произошедших в конце сентября 2018, количество жертв составило 2091. Также

28 сентября 2018 года произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси были разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.

Как сообщал УРА-Информ, в индонезийской провинции Северная Суматра в понедельник, 15 октября, обрушилась часть здания начальной школы. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Как сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти, обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.