"Укрзализныця" представила новые вагоны - ФОТО

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что вагоны “оденут в новые ливреи”. В частности, их будут красить после капитально-восстановительного ремонта. В обновленных цветах также будут уже те, что строят для железной дороги на заводе. Но покраска в новые корпоративные цвета – не единственное нововведение. Каждый вагон будет обустроен индивидуальным прибором для регулирования температуры воздуха. В скором времени подобные приборы планируют поставить во все вагоны.

Стоит заметить, что в этом году “Укрзализныця” набрала неплохой темп ремонтов в пассажирском сегменте. Всего с начала 2018 года капитально-восстановительным ремонтом в условиях собственных депо и на заводах было обновлено 73 пассажирских вагона.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", компания "Укрзализныця" введе новые ставки для оплаты за использование вагонов предприятия, в том числе и вагонов-зерновозов.