13:39 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205963:di

"Укрзализныця" представила новые вагоны - ФОТО

"Укрзализныця" представила новые модернизированные вагоны с индивидуальным регулированием температуры воздуха в каждом купе.

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что вагоны “оденут в новые ливреи”. В частности, их будут красить после капитально-восстановительного ремонта. В обновленных цветах также будут уже те, что строят для железной дороги на заводе. Но покраска в новые корпоративные цвета – не единственное нововведение. Каждый вагон будет обустроен индивидуальным прибором для регулирования температуры воздуха. В скором времени подобные приборы планируют поставить во все вагоны.

Стоит заметить, что в этом году “Укрзализныця” набрала неплохой темп ремонтов в пассажирском сегменте. Всего с начала 2018 года капитально-восстановительным ремонтом в условиях собственных депо и на заводах было обновлено 73 пассажирских вагона.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", компания "Укрзализныця" введе новые ставки для оплаты за использование вагонов предприятия, в том числе и вагонов-зерновозов.


Поделиться
Читайте также:
 
"Перший Діловий" запускає унікальний проект – агро-реаліті-шоу "Реальна ферма" Керченский стрелок-подросток мечтал о славе убийц из "Колумбайна" МИД Украины вручил ноту протеста Сирии Россия готова к третьему этапу нормандского саммита, - Лавров
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив