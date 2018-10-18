21:59 18.10.2018 | Общество | Новости
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Сущенко этапировали в колонию через "Матросскую тишину", - Фейгин

Осужденного в России якобы за шпионаж украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию.

Сущенко этапировали в колонию через

Его увезли через московский изолятор "Матросская тишина". Об этом в четверг, 18 октября, сообщил в своем Twitter российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, Роман прислал ему письмо из "Матросской тишины". Он там находился на тюремной сборке. Где он сейчас мы не знаем, - добавил Фейгин.

Напомним, в сентябре Фейгин заявил, что украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании. В то же время украинская сторона считает, что приговор открывает путь к процедуре помилования корреспондента "Укринформа".

Как сообщал УРА-Информ, в московском СИЗО к украинскому журналисту Роману Сущенко снова не пропустили адвокатов. Об этом сообщил общественный адвокат заключенного Марк Фейгин в микроблоге Facebook. По словам стороны защиты украинца, после того, как его лишили адвокатского удостоверения в РФ, он представляет права Сущенко в Европейском суде по правам человека, и может посещать журналиста соответствии Европейской конвенции.


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