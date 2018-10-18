С января месяца население Украины сократилось на 150 тысяч человек

По состоянию на 1 сентября 2018 года количество населения составляла 42234,0 тысяч человек. Такие данные в четверг, 18 октября, сообщила Государственная служба статистики.

При этом по данным ведомства, остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных.

На сегодняшний день на 100 умерших припадает 58 рожденных, - пояснили в Госстате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в декабре 2019 году проведут пробная перепись населения, которая будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.