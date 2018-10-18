05:00 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Посол Франции выучила украинский

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон решила выучить украинский язык.

Посол Франции выучила украинский

Об этом посол сообщила в интервью.

Посол признается, что украинский довольно тяжелый, но она очень хочет его выучить. Как оказалось, дипломат берет уроки не только у преподавателей, но и у своего водителя. В кабинете у посла есть украинские газеты и тетради. Самое сложное, по ее мнению, изучить падежи. Хотя Изабель Дюмон в Украине уже третий год, говорить на украинском на официальных встречах она начала совсем недавно. В этом ей помог собственный водитель, который не только возит посла, но и общается с ней и исправляет ошибки. По дороге на встрече Дюмон произносит свою речь, а водитель помогает сделать произношение правильной.

К слову, ранее Дюмон провела в Мариуполе мини-урок французского в Городском саду, где проходил фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. Посол со сцены учила мариупольцев фразам о любви к Мариуполю на французском языке. Занятия пришлось зрителям по душе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", во Франции произошло жуткое наводнение. Количество жертв продолжает расти.


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