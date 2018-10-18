Полиция Киевской области поймали взяточника, который обещал повлиять на ГАСИ, - Луценко

Чиновник за деньги обещал повлиять на решение областной Государственной архитектурно-строительной инспекции. За свои услуги задержанный требовал и получил 150 тысяч долларов.

Об этом в среду вечером, 17 октября, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Лученко. Он также отметил, что прокуратура держит обещание, данное на совещании в Минрегионстроя строителям. Заявления о взяточничестве в этой области будут эффективно отрабатываться.

Если информация о даче взятки подтвердится и с руководством подразделения ГАСИ, будут задержаны и должностные лица, - пояснил Юрий Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в в Киеве на взятке в 650 тысяч гривен попался чиновника из структуры Укравтодора. Задержанный требовал от представителя одного из ООО деньги за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции.