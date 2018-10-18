"Перший Діловий" запускає унікальний проект – агро-реаліті-шоу "Реальна ферма"

90% ефірного часу ТК "Перший Діловий" становить власний телевізійний продукт, що налічує близько 25 програм. Серед них програми інформаційного та аналітичного характеру: "Акценти", "Авто-лайф", "АгроБізнес", "Злиття і поглинання", "Міжнародна економіка", "Діловий ранок", "Транспорт", "ІТ та бізнес" тощо. Потенційна аудиторія на території України сягає 18 млн глядачів щомісяця. На сьогоднішній день ТК "Перший Діловий" є популярним серед саме ділової аудиторії. 75% глядачів телеканалу - люди з рівнем доходу вищим за середній. Досягнення телеканалу неодноразово відзначалися на конкурсах "Фаворит року", "Бренд року", "Людина року", "Presszvanie", численними нагородами та подяками від профільних міністерств і відомств за внесок у висвітлення вітчизняного бізнесу і створення українського ділового телебачення.

Але зупинятися у своєму розвитку телеканал не збирається і постійно шукає нові варіанти розширення програмного продукту та реалізації творчого потенціалу своїх журналістів. І ось цієї осені "Перший Діловий" запропонує своїм глядачам абсолютно унікальний для українського телебачення проект – агро-реаліті-шоу "Реальна ферма". Це новий виклик і для самого телеканалу, адже проект створюється у незвичному для нього форматі – розважально-пізнавальному. Шоу розраховане насамперед на цільову аудиторію агробізнесу: власники компаній, працівники господарств та суміжних підприємств тощо. Також за рахунок сучасного стилю зйомки, монтажу, драматургічної подачі, елементів гумору шоу буде цікавим для широкого глядацького загалу. Завдяки цьому телеаудиторія може сягнути 10 млн осіб, адже в аграрному секторі тим чи іншим чином на сьогодні задіяно до чверті населення України.

Анна Козлова вже понад три роки відома телеглядачам, як автор популярного проекту Телеканалу "Перший Діловий" - "Агробізнес". За цей час вона побувала на сільськогосподарських підприємствах практично в усіх куточках України. Познайомилась із сотнями, якщо не тисячами аграріїв, керівників, власників та профільних чиновників. Врешті, за цей час вона так перейнялась сільськогосподарськими питаннями, що вирішує - саме час і самій зайнятися аграрною справою. Щоправда, якою саме - ще не знає. Тому домовилась пройти стажування у свого знайомого фермера. Вона переїжджає на кілька місяців з міста до нього на господарство, де має виконувати поставленні фермером завдання, пізнаючи агробізнес зсередини. Персональне переживання досвіду, а не імітація, гра на камеру або пряма реклама. Героїня отримує завдання і коментує процес їх виконання, ділиться емоціями і враженнями. І вони далеко не завжди позитивні і радісні. Для столичної телеведучої життя в селі та ще й на фермі - це джерело несподіванок і сюрпризів, які занурять глядача в усі емоційні стани: радість, цікавість, смуток, тривога, гнів, подив, захоплення, гордість, легкість тощо. Якщо ж героїня гідно впорається із задачами, то наприкінці проекту на неї очікує можливість створення свого власного агробізнесу.

Захоплюючий сюжет розвиватиметься впродовж 12 серій, кожна з яких тривалістю у 24 хвилини. Тож впродовж всієї осені телеаудиторія отримуватиме насолоду від емоцій, переживань та розвитку подій у першому агро-реаліті-шоу "Реальна ферма", котре виходитиме на телеканалі "Перший Діловий". Аби глядачам було ще цікавіше за цим спостерігати, на відеохостингу youtube виходитиме ще й версія "без цензури". Отже, як то кажуть, приємного перегляду!