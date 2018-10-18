18:14 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: В цене газа много популизма – В. Власюк

Украина все еще рассчитывает на 2 млрд долларов от МВФ до конца года. Главная дискуссия идет вокруг стоимости газа для населения. Отечественное правительство подписало соглашение, по которому она должна быть "рыночной". 

Эксклюзив: В цене газа много популизма – В. Власюк

Кандидат экономических наук Владимир Власюк убежден, что такая формула для Украины не совсем уместна. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой"

"Две трети потребленного газа мы производим в Украине. При таком повышении цены на газ, "Нафтогаз" должен бы значительно нарастить добычу газа украинского. Цена должна быть одна, без популизма, и для населения, и для промышленности, чтобы не было злоупотреблений. Однако эта цена, по моему мнению, не может быть 14 тыс. грн. И не может применяться для Украины в чистом виде формула "Hub Дюссельдорф" + доставка в Украину. Пусть будет "Hub Дюссельдорф", как минимум, но минус доставка в Украину … Цена не должна была быть такой. Пусть она будет 7 тыс. грн, пусть 8 тыс., но не 14 тыс. грн. Учитывая, что Украина имеет свои запасы газа — это объективные преимущества для нашей экономики. Но мы этим не пользуемся, потому что согласились на ту формулу, которая для Украины не совсем уместна", — подчеркнул В.Власюк.


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