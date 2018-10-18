Эксклюзив: В цене газа много популизма – В. Власюк

Украина все еще рассчитывает на 2 млрд долларов от МВФ до конца года. Главная дискуссия идет вокруг стоимости газа для населения. Отечественное правительство подписало соглашение, по которому она должна быть "рыночной".
Кандидат экономических наук Владимир Власюк убежден, что такая формула для Украины не совсем уместна. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".
"Две трети потребленного газа мы производим в Украине. При таком повышении цены на газ, "Нафтогаз" должен бы значительно нарастить добычу газа украинского. Цена должна быть одна, без популизма, и для населения, и для промышленности, чтобы не было злоупотреблений. Однако эта цена, по моему мнению, не может быть 14 тыс. грн. И не может применяться для Украины в чистом виде формула "Hub Дюссельдорф" + доставка в Украину. Пусть будет "Hub Дюссельдорф", как минимум, но минус доставка в Украину … Цена не должна была быть такой. Пусть она будет 7 тыс. грн, пусть 8 тыс., но не 14 тыс. грн. Учитывая, что Украина имеет свои запасы газа — это объективные преимущества для нашей экономики. Но мы этим не пользуемся, потому что согласились на ту формулу, которая для Украины не совсем уместна", — подчеркнул В.Власюк.