Боевики в среду 17 раз открывали огонь по нашим позициям, двое военных ранены

Вместе с тем оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом семь раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции объединенных сил,

обстрелы наших позиций в осносном велись в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие с минометов калибра 82 мм”.

По данным разведки, четыре боевика за прошедшие сутки ранены.

В то же время уже сегодня сутра противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 16 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было неспокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.