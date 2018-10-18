Сегодня международный день противодействия торговле людьми

Цель этого дня - повысить уровень осведомленности граждан о глобальной проблеме торговли людьми и привлечь внимание к бедственному положению женщин, мужчин и детей, пострадавших от этого преступления. Ведь торговля людьми - это преступление, жертвами которого могут стать мужчины, женщины и дети как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации.

В Украине также не забывают об этом дне. Ведь борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Украины в сфере защиты прав человека. Стоит отметить, по оценкам Международной организации по миграции, более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года. Сейчас Украина является одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Мин'юст анонсировал открытие в Украине института семейного советника, работники которого будут предоставлят правовую помощь жертвам домашнего насилия.