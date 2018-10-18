11:31 18.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня международный день противодействия торговле людьми

Ежегодно 18 октября отмечают Всемирный день противодействия торговле людьми. Его провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 30 июля 2013.

Сегодня международный день противодействия торговле людьми

Цель этого дня - повысить уровень осведомленности граждан о глобальной проблеме торговли людьми и привлечь внимание к бедственному положению женщин, мужчин и детей, пострадавших от этого преступления. Ведь торговля людьми - это преступление, жертвами которого могут стать мужчины, женщины и дети как с целью принудительного труда, так и сексуальной эксплуатации.

В Украине также не забывают об этом дне. Ведь борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Украины в сфере защиты прав человека. Стоит отметить, по оценкам Международной организации по миграции, более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года. Сейчас Украина является одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Мин'юст анонсировал открытие в Украине института семейного советника, работники которого будут предоставлят правовую помощь жертвам домашнего насилия.


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