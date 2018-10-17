15:53 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За первый день контроля скорости установлено боле 200 нарушений

Патрульная полиция составила 231 административный протокол о превышении скорости в течении первого дня полноценного применения новых устройств измерения скорости TruCam.

За первый день контроля скорости установлено боле 200 нарушений

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, публичный анонс начала нового контроля за скоростным режимом на дорогах Украины и обнародование карт с обозначенными местами расположения устройств TruCam за неделю испытательного периода не повлияли на количество выписанных штрафов.

Ведь большинство приборов контроля скорости расположены на трассах, потому что именно там  максимальная скорость и в результате  ДТП редко заканчиваются просто царапинами. Именно на трассах чаще всего  встречаем разбитые машины и пострадавших людей.

Поэтому одна из главных задач радаров - не привлечь к ответственности, а предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине начиная с 16 октября 2018 года полиция запустила механизм штрафоватния водителей за превышение скорости.


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