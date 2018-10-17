09:15 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле Ични потушили три пожара - ГосЧС

В Ичнянском районе Черниговской области продолжается очищение от взрывоопасных предметов зоны прилегающей к шестому арсеналу Минобороны.

Возле Ични потушили три пожара - ГосЧС

На данный момент зона сокращена до десяти километров. При этом в ночь на среду, 17 октября, спасатели ликвидировали три пожара лесной подстилки на общей площади 0,55 гектаров.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайным ситуаций, вчера в течение дня пожарные очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.

При этом очищено 25 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до десяти километровой. Изъято две тысячи 289 взрывоопасных предметов, отработано 260 сообщений населения об обнаружении боеприпасов.

Сегодня над ликвидацией последствий работают 697 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 273 человека и 84 единиц техники.

Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

Как сообщал УРА-Информ, в Военной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Следствие установило, что за несколько дней до взрывов под Ичней за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме.


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