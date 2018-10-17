Возле берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения

Во вторник, 16 октября в южной части Тихого океана возле берегов Новой Каледонии произошли два землетрясения.
При этом магнитуда толчков превышала шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 162 километрах на восток от города Тадине.
По данным службы сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья острова во второй половине дня по местному времени. Это произошло после того, как ранее во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 в восточной части Новой Каледонии в южной части Тихого океана.
Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Издание также отмечает, что было зафиксировано около 15 толчков. Вместе с тем сообщений о жертвах пока не поступало. Предупреждения о цунами не было.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 октября, землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Азовском море.