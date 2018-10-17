Возле берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения

При этом магнитуда толчков превышала шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 162 километрах на восток от города Тадине.

По данным службы сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья острова во второй половине дня по местному времени. Это произошло после того, как ранее во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 в восточной части Новой Каледонии в южной части Тихого океана.

Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Издание также отмечает, что было зафиксировано около 15 толчков. Вместе с тем сообщений о жертвах пока не поступало. Предупреждения о цунами не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 октября, землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в Азовском море.