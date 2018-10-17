В Венгрии бездомным нельзя спать на улице

Об этом сообщает BBC.

Закон вступает в силу с понедельника и является модификацией закона 2013 года.

Цель закона - обеспечить, чтобы бездомные люди не выходили на улицу в ночное время и чтобы граждане могли беспрепятственно использовать общественное пространство. По оценкам, для бездомных в государственных приютах есть около 11 000 мест. Но эксперты говорят, что по всей стране не менее 20 000 человек не имеют дома.

В прошлом месяце Европарламент проголосовал за нарушение судебного иска, после того как депутаты заявили, что поведение Венгрии с бездомными способствовало риску серьезного нарушения ценностей Европейского Союза. Правительство Венгрии в ответ на это заявило, что увеличивает финансирование бездомных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что венгерское правительство и далее намерено блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.