05:00 17.10.2018 | Общество | Новости
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В Венгрии бездомным нельзя спать на улице

В Венгрии для бездомных сон на улице стал незаконным, закон с этим запретом был внесен правительством премьер-министра Виктора Орбана.

В Венгрии бездомным нельзя спать на улице

Об этом сообщает BBC.

Закон вступает в силу с понедельника и является модификацией закона 2013 года.

Цель закона - обеспечить, чтобы бездомные люди не выходили на улицу в ночное время и чтобы граждане могли беспрепятственно использовать общественное пространство. По оценкам, для бездомных в государственных приютах есть около 11 000 мест. Но эксперты говорят, что по всей стране не менее 20 000 человек не имеют дома.

В прошлом месяце Европарламент проголосовал за нарушение судебного иска, после того как депутаты заявили, что поведение Венгрии с бездомными способствовало риску серьезного нарушения ценностей Европейского Союза. Правительство Венгрии в ответ на это заявило, что увеличивает финансирование бездомных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что венгерское правительство и далее намерено блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.


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