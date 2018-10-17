В Украине появился институт семейного советника

Об этом сообщил директор координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Отныне в Украине появятся семейные советники, которые будут работать на базе Третьего киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Их задачей будет информировать граждан об инициативах Министерства юстиции, о тех правах, которые люди имеют и каким образом их защитить, где получить бесплатную правовую помощь, как идентифицировать те или иные нарушения прав.

Семейные советники будут проходить обучение, чтобы более качественно информировать граждан, и работать с сотрудниками Минюста, юристами центра юридической помощи, психологами, а в случае необходимости - с другими представителями власти.

Чиновник также добавил, что к работе планируется привлечь Министерство социальной политики Украины и Национальную полицию Украины, куда Минюст уже обратился с соответствующими запросами.

На данный момент сервис доступен лишь в Киеве, но инициатива по внедрению семейных советников впоследствии будет распространяться по всей Украине. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что поскольку инициатива внедрения семейных советников является достаточно новой для Украины, то дальнейшее ее развитие будет зависеть от работы и спроса на представленные услуги.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины утвердил концепцию программы предотвращения и противодействия домашнему насилию по признаку пола, которая будет действовать до 2023 года.