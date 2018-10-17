10:40 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205868:nastya

В Техасе ввели День памяти жертв Голодомора в Украине

В США именно в штате Техас на официальном уровне будут чествовать память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине, введя День памяти. Соответствующий документ подписал мэр города Остин. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Соединенных Штатах в Facebook.

В Техасе ввели День памяти жертв Голодомора в Украине

Отметим, что столица штата Техас, официально присоединилось к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.

Теперь по регламенту страны, 10 ноября 2018 года, будут отмечать Днем памяти жертв Голодомора.

Украинское дипломатическое представительство, в свою очередь, поблагодарил украинскую общину за "весомый вклад в общие усилия по восстановлению исторической справедливости".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сенат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Сумами на элеваторе произошел взрыв Малая приватизация принесла значительную прибыль - ФОТО На Соломоновых островах произошло землетрясение В Афганистане неизвестные подорвали кандидата в местный парламент
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив