В Техасе ввели День памяти жертв Голодомора в Украине

В США именно в штате Техас на официальном уровне будут чествовать память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине, введя День памяти. Соответствующий документ подписал мэр города Остин. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Соединенных Штатах в Facebook.
Отметим, что столица штата Техас, официально присоединилось к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.
Теперь по регламенту страны, 10 ноября 2018 года, будут отмечать Днем памяти жертв Голодомора.
Украинское дипломатическое представительство, в свою очередь, поблагодарил украинскую общину за "весомый вклад в общие усилия по восстановлению исторической справедливости".
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сенат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа.