В Техасе ввели День памяти жертв Голодомора в Украине

Отметим, что столица штата Техас, официально присоединилось к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.

Теперь по регламенту страны, 10 ноября 2018 года, будут отмечать Днем памяти жертв Голодомора.

Украинское дипломатическое представительство, в свою очередь, поблагодарил украинскую общину за "весомый вклад в общие усилия по восстановлению исторической справедливости".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Сенат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа.