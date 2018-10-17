12:15 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду профильный комитет рассмотрит отмену санкций против телеканалов

Комитет парламента по вопросам регламента и организационной работы Верховной рады в среду, 17 октября, рассмотрит проект постановления об отмене решения о применении санкций к телеканалам.

В среду профильный комитет рассмотрит отмену санкций против телеканалов

Вопрос стоит в повестке дня комитета и депутаты обязательно успеют его рассмотреть, поскольку сегодня очередное заседание комитета. Об этом рассказал журналистам заместитель главы регламентного комитета Владимир Арешонков.

По его словам, вопрос стоит последним. Проект постановления об отмене решения о санкциях был внесен народными депутатами от "Оппозиционного блока", - пояснил политик.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий на этой неделе может подписать постановление о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Как сообщал УРА-Информ, 4 октября Верховная рада Украины поддержала постановление №9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым ВР рекомендует СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.


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