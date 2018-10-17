В МИД рассказали подробности о ДТП с украинцами в Польше

Консульская служба Министертсва иностранных дел Украины (МИД) узнала о состоянии потерпевших, которые попали в дорожно-транспортное происшествие на территории Республики Польша.
Об этом соообщает пресс-центр Консульской службы.
По данным Департамента консульской служба МИД Украины, их жизни ничего не угрожает.
В настоящее время консул поддерживает контакт с медучреждением, куда отправили соотечественников. Все пострадавшие находятся в польской больнице.
При этом, количество пострадавших украинцев не уточнятся.
"Пострадавшие во время аварии в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы. Будьте осторожны во время путешествий", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Польши микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек. Среди пострадавших есть граждане Украины.