18:51 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД рассказали подробности о ДТП с украинцами в Польше

Консульская служба Министертсва иностранных дел Украины (МИД) узнала о состоянии потерпевших, которые попали в дорожно-транспортное происшествие на территории Республики Польша. 

В МИД рассказали подробности о ДТП с украинцами в Польше

Об этом соообщает пресс-центр Консульской службы.

По данным Департамента консульской служба МИД Украины, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время консул поддерживает контакт с медучреждением, куда отправили соотечественников. Все пострадавшие находятся в польской больнице.

При этом, количество пострадавших украинцев не уточнятся.

"Пострадавшие во время аварии в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы. Будьте осторожны во время путешествий", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Польши микроавтобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек. Среди пострадавших есть граждане Украины.


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