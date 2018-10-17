11:08 17.10.2018 | Общество | Новости
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В Канаде легализировали марихуану

17 октября соответствующие законодательные изменения вступили в силу во всех провинциях и территориях Канады. Теперь сбыт и употребеление мариахуаны абсолютно легальны.

В Канаде легализировали марихуану

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своем сайте. 

Премьер-министр уверен, что вывод марихуаны из тени позволит лишить доходов преступные группировки, ограничить доступ к этому наркотику несовершеннолетних и повысить общую безопасность в стране.

Подробные условия продажи и покупки продуктов, которые содержат в составе марихуаны, различаются в зависимости от региона, однако покупатель не может быть моложе 18 лет. Жителям большинства провинций и территорий отныне также разрешено выращивать дома наркотические средство, однако его количество строго регламентируется.

Хотя курение марихуаны отныне абсолютно законное, съедобные товары с растения пока под запретом. Слабо развитой остается и инфраструктура розничной продажи марихуаны. Так, например, жители Онтарио, самой населенной провинции Канады, сегодня получили законный доступ только к онлайн продажам марихуаны, а обычные магазины не появятся здесь еще как минимум до весны. Подобная ситуация наблюдается и в других провинциях.

Также отметим, что употребление марихуаны в медицинских целях разрешено в Канаде уже много лет, но теперь для приобретения этого наркотика направление от врача не требуется.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Литве легализировали препараты с коноплей.


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