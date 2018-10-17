16:52 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны подробности ликвидации троих оккупантов

Украинские военные на Донбассе уничтожили артиллерийское оборонительное сооружение боевиков, из которого те вели провокационный огонь по позициям Объединенных сил. В результате ответных действий были убиты трое оккупантов.

Стали известны подробности ликвидации троих оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба операции Объединенных сил, пророссийские боевики пытались активизировать деятельность снайперских пар. Кроме того, противники увеличили интенсивность ведения огня из стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, 16 октября, трое оккупантов уничтожены, еще двое ранены", - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток, в среду, 17 октября, боевики с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли украинских военных. Потерь среди личного состава ООС нет.

Стоит отметить, что печальные случаи "дружественного" огня в последнее время происходят очень часто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в районе проведени операции Объединенных сил было неспокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.


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