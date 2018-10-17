12:37 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Профсоюзы вышли на массовый протест - ФОТО

Сегодня, 17 октября, представители профсоюзов вышли на всеукраинскую профсоюзную акция протеста, приуроченную к Всемирному дню действий за достойный труд.

Профсоюзы вышли на массовый протест - ФОТО

Соответствующая информация была опубликовано на сайте акции.

Старт протеста был запланирован на 9:50 с Майдана Независимости, далее шествие прошло по улицам Крещатик и Грушевского к зданию Кабинету министров по ул.Грушевского, 12/2. У Дома правительства люди собрались на большой митинг, где огласили свои требования.

Сообщается, что на акцию протеста пришло около 500 людей, но все происходит мирно.

Среди основных требований профсоюзов - поднятие прожиточного минимума для работоспособных лиц до 5167 грн, минимальной зарплаты - до 7700 грн, минимальной пенсии - до 2840 грн. Кроме того, они требуют остановить подорожание газа, а также погасить все долги по зарплатам и обеспечить финансирование жизненно важных сфер на следующий год.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее также была проведена массовая акция протеста профсоюзов. В часности, 9 октября, волна массовых протестов прошла по всей Украине.  Жители обласных центов и других больших гордов ровно в 16:00 вышли на улици с требованиями. 


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