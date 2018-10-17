22:57 17.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205921:Polishuk

Полиция арестовала чиновника "Укравтодора" - ФОТО

Полиция в среду, 17 октября, задержала начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих предприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина.

Полиция арестовала чиновника

Чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен. Как сообщила на своей страничке Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, задержанный требовал от представителя одного из ООО деньги за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО.

Деньги начальник получил в два захода. Первую часть в сумме 60 тысяч гривен чиновник получил 16 октября, а при получении второй части в сумме 590 тысяч гривен был задержан.

Следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры начали расследование указанного уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, голову Полонской районной государственной администрации Хмельницкой области разоблачили на взятке. Чиновник требовал 32 тысячи 900 долларов. Как сообщила во вторник, 21 августа, Генеральная прокуратура Украины глава райадминистарции требовал от фермера указанную сумму за принятие распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 гектаров для ведения сельского хозяйства сроком на десять лет.


Поделиться
Читайте также:
 
Причины крушения истребителя на Винничине пока не установлены, "черный ящик" найден, - Полторак Верховный суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам Иван Дорн запустил флешмоб помощи детям Кабмин пока оставил цену газа для населения на прежнем уровне
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив