Полиция арестовала чиновника "Укравтодора" - ФОТО

Чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен. Как сообщила на своей страничке Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, задержанный требовал от представителя одного из ООО деньги за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО.

Деньги начальник получил в два захода. Первую часть в сумме 60 тысяч гривен чиновник получил 16 октября, а при получении второй части в сумме 590 тысяч гривен был задержан.

Следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры начали расследование указанного уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, голову Полонской районной государственной администрации Хмельницкой области разоблачили на взятке. Чиновник требовал 32 тысячи 900 долларов. Как сообщила во вторник, 21 августа, Генеральная прокуратура Украины глава райадминистарции требовал от фермера указанную сумму за принятие распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 гектаров для ведения сельского хозяйства сроком на десять лет.