10:32 17.10.2018 | Общество | Новости
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На Соломоновых островах произошло землетрясение

В Тихом океане возле островного государства Соломоновы острова в ночь на среду, 17 октября, произошло землетрясение.

На Соломоновых островах произошло землетрясение

Магнитуда подземный толчок зафиксирована на уровне 5,8 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр зафиксированного около четырех часов утра землетрясения имел координаты - 11.45 градуса южной широты и 166.21 градуса восточной долготы.

Это в 724 километрах к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 36 километрах от острова Утупуа, входящего в состав этого государства.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение такой силы оценивается как "разрушительное".

При этом накануне возле Курил произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,4. Подземный толчок зафиксировали в Охотском море на глубине 328 километров. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.


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